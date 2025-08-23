Giannis Antetokounmpo, le GM des Rockets calme tout le monde 🥶

Le cas Giannis Antetokounmpo a beaucoup fait parler au cours des derniers mois. En réflexion concernant son avenir aux Milwaukee Bucks, le Grec peut-il réellement faire l'objet d'un trade ? Il ne s'agit absolument pas de la tendance dans l'immédiat.

Et pourtant, quasiment toutes les équipes de la NBA sont prêtes à lancer les grandes manœuvres pour récupérer le Greek Freak. Mais la porte n'est tout simplement pas ouverte. Le GM des Houston Rockets, Rafael Stone, a fait passer un message très clair.

"S'il y a une forme de vérité derrière l'agitation Giannis-Rockets ? Non. Je m'entends bien avec Jon Horst (le GM des Bucks), je l'aime vraiment beaucoup. Et il a été très clair : les Bucks ne vont faire aucun deal pour lui. Donc, c'est comme ça", a lancé Stones sur ESPN.

Une position logique pour les Bucks. Tant qu'Antetokounmpo ne réclame pas lui-même son départ, la franchise du Wisconsin n'a absolument pas l'intention de débuter des discussions pour l'échanger.

Et pour le moment, la superstar de 30 ans n'a pas demandé de partir... Sauf surprise, Milwaukee semble tout de même bien parti pour pouvoir compter sur Giannis Antetokounmpo pour la saison 2025-2026. Avec quelles ambitions ? Il s'agit de la grande question.