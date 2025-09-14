Le débat du GOAT revient régulièrement en NBA. Lors de cet Eurobasket 2025, Paul George a profité de ce tournoi pour se poser une autre question : qui est le GOAT non-américain ? Dans son podcast, l'ailier des Philadelphia Sixers a affiché son admiration pour Luka Doncic.

Le Slovène, malgré un effectif assez faible autour de lui, a porté son équipe jusqu'aux quarts de finale. Et pour PG, le meneur des Los Angeles Lakers a donc la capacité à devenir le numéro 1 dans les années à venir.

"On parle du meilleur joueur étranger. Donc il faut surpasser des légendes. Il faut surpasser Dirk Nowitzki, Tony Parker, Hakeem Olajuwon. Pour moi, Luka peut le faire. Il peut devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Son jeu est mature.

Puis il est dur. Il va être un problème. Je suis vraiment un fan de Luka. Et il parle mal aussi... C'est un tueur", a apprécié Paul George.

A 26 ans, Doncic a effectivement encore le temps pour grimper dans la hiérarchie. Par contre, le chemin à parcourir reste très long. Il va devoir gagner son premier titre en NBA. Mais aussi en faire plus avec sa sélection (champion d'Europe 2017).

Personnellement, j'ai un faible pour Pau Gasol. Il a accumulé les titres avec l'Espagne (champion du monde et d'Europe - à trois reprises -, vice-champion olympique - par deux fois -) et a également gagné en NBA avec les Los Angeles Lakers (2009 et 2010). Je le mets légèrement devant Dirk Nowitzki, qui risque d'être le numéro 1 pour beaucoup.

Mais Luka Doncic, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo ont encore de belles années à venir pour potentiellement bousculer ce classement. Peut-être même un certain Victor Wembanyama...