I have a dream : Et si Lebron James finissait comme David Robinson

On parle beaucoup (trop) du transfert de Anthony Davis et Luka Doncic mais on va essayer d'avoir un point de vue différent, un point de vue royal j'ai envie de dire.

Personnellement et je pense que beaucoup me suivront dans cette analyse, je voyais LeBron James finir sa carrière dans un tour de piste final assez chargé en émotions dans une équipe de Lakers qui essaie de se qualifier pour les playoffs. Mais tout a changé : l'arrivée de Luka c'est un changement de paradigme l'ambition des Lakers peut être revue à la hausse. Sa présence rassure le front office qui est disposé à échanger les picks qui étaient jusque là gardés pour faire venir le successeur de LeBron. Mais maintenant qu'il est là, l'équipe peut et va se renforcer pour la saison prochaine.

Pour une personne atteinte de legacyte aigue ( maladie obsessionnelle touchant les personnes qui voient une page se tourner et se demande ce que les générations futures penseront d'eux) dans la même saison, être le premier à partager le terrain avec son fils, puis accueillir un successeur au sein de sa franchise, c'est une bénédiction.

Pour reprendre la comparaison avec l'amiral des Spurs, je vois bien LeBron James donner les clés à Luka et le soutenir et je vois tellement Luka poursuivre au Lakers son irrésistible ascension vers les sommets de la NBA, avec peut-être un titre de MVP mais surtout des parcours en play off pouvant aller jusqu'au bout. Cette saison c'est très improbable, mais dès la saison prochaine c'est possible si le recrutement est bon et que tout se passe au mieux.

Et j'imagine bien LeBron James qui quitte son trône au sommet avec un titre comme Jordan aurait du le faire. Et là on aurait le droit à une fin digne de la magnifique carrière du BOAT. Oui pour moi le GOAT ça reste his Airness mais LeBron James reste le meilleur joueur à avoir jamais fouler un terrain de Basket.

J'écris ces mots en attendant la late session. Bonne soirée à tous et merci à toute l'équipe pour le partage de votre passion.