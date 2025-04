Ja Morant : sa cote a chuté en NBA, Memphis prêt à le trader ?

S’il est persuadé que l’issue aurait été différente s’il n’avait pas été blessé, Ja Morant a terminé sa saison de manière aussi sèche que prématurée. Une sortie peu glorieuse pour l’équipe dont il est censé être le leader. A tel point que des rumeurs semblent laisser entendre qu’il pourrait ne pas être aux Memphis Grizzlies la saison prochaine.

« Il se murmure pas mal dans la ligue que Morant pourrait être potentiellement disponible sur le marché des transferts », a ainsi expliqué Tim MacMahon dans le podcast de Brian Windhorst.

Si plus rien ne semble impossible dans une ligue où Luka Doncic a été tradé, on aurait eu du mal à y croire il y a encore quelques semaines. Mais entre les blessures et le cirque permanent qu’il génère, la question peut se poser pour le front)office des Grizzlies. Une franchise qui, malgré le potentiel indéniable du joueur, n’a passé qu’une fois le 1er tour des playoffs depuis son arrivée.

Il y a un autre argument qui pourrait pousser Memphis à vouloir le trader. Mais qui pourrait aussi les léser en termes de contreparties. Les problèmes physiques et extra sportifs de Ja Morant ont fait baisser sa cote et, pour certains, son niveau.

Toujours selon MacMahon, dans la ligue il ne serait plus forcément vu comme l’un des joueurs les plus forts de toute la NBA.

« Quand je parle à des gens de la ligue, GMs, exécutifs, scouts, il n’y en a pas qui me disent qu’ils pensent que Ja est encore un Top 10 joueur quand il est en bonne santé. »

Le potentiel reste encore monstrueux. Et s’il décide de se concentrer plus et mieux sur son jeu et sa carrière, Ja Morant est bien évidemment toujours capable de revenir dans ce Top 10. Le fera-t-il ? Et est-ce que ce sera aux Memphis Grizzlies ?