Jalen Williams a vécu une soirée cauchemardesque. Et pas seulement parce que les Indiana Pacers ont dominé l’Oklahoma City Thunder. Non, il a en plus établi un record des Finales NBA dont il se serait bien passé.

Il sortait pourtant d’une incroyable performance puisqu’il avait collé 40 points aux Pacers dans la rencontre précédente. Cette nuit, le héros du Game 5 s’est contenté de 16 pts et 3 rebonds.

Surtout il a enregistré un plus-minus effroyable : -40. Le pire de toute l’histoire des Finales NBA, puisqu’il a battu les -38 de Jrue Holiday l’an passé. Il peut se rassurer en se disant que, logiquement, un paquet de grands joueurs sont passés par là.

Outre Jrue Holiday, Jayson Tatum (deux fois), Kobe Bryant, LeBron James ou encore Dwyane Wade sont dans le Top 10. Logique, puisqu’ils sont des joueurs avec pas mal de minutes et qu’ils ont tous connu une ou plusieurs grosses défaites. LeBron et D-Wade y sont pour le 113-77 que les Spurs leur avaient infligés en 2011 par exemple.

Il reste maintenant à Jalen Williams un match 7 pour effacer cette douloureuse expérience…