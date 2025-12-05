Selon l’insider Kevin O’Connor, James Harden avait exprimé ses doutes dès le départ. Et l’épisode Chris Paul confirme que le vestiaire n’était pas aligné.

Les Clippers ont renvoyé Chris Paul chez lui après 16 matchs seulement. Une décision brutale qui a surpris toute la NBA.

Mais en interne, la fissure aurait existé dès le premier jour.

O’Connor explique que Harden faisait partie des joueurs « pas convaincus » par la signature de Paul. Une info qui éclaire différemment l’échec du projet.

La saison de Paul n’a jamais décollé : 2,9 points, 3,3 passes, un rôle minimal. Son leadership a aussi créé des tensions avec Ty Lue, selon plusieurs rapports.

Résultat : Los Angeles a mis fin à l’aventure. Et avec un bilan catastrophique de 5-16, la franchise affronte maintenant un vrai problème de cohésion.

Pour Harden et les Clippers, c’est un nouvel épisode dans une saison qui déraille. Et l’affaire Paul révèle surtout une chose : le vestiaire n’était pas sur la même longueur d’onde dès le départ.

James Harden vers Minnesota pour un duo explosif avec Edwards ?