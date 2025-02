A l'approche de la deadline jeudi, Jimmy Butler n'a toujours pas quitté le Miami Heat. Et la tendance n'est pas à un trade. Le joueur de 35 ans veut seulement entendre parler d'un départ pour les Phoenix Suns. Et grâce à sa situation contractuelle (potentiellement libre au terme de la saison 2024-2025), il a repoussé plusieurs prétendants, pourtant prêts à négocier et à contenter la franchise floridienne.

A l'inverse, les Suns, en l'état, se retrouvent bloqués par Bradley Beal et sa "no-trade clause". Après ce constat, une question commence petit à petit à émerger. Quelle gestion du Heat avec Butler si son échange ne se concrétise pas ? Car il s'agit, à l'instant t (je vais provoquer le karma avec un trade dans deux heures), du scénario le plus probable.

Et pour rappel, Miami, après deux premières suspensions pour sanctionner son comportement, a suspendu l'arrière jusqu'à nouvel ordre le 27 janvier dernier. Autant dire que la relation entre les deux camps se révèle assez tendue. Et la suite ? Le propriétaire du Heat Micky Arison a fait passer un message selon le South Florida Sun-Sentinel : il est hors de question que Butler soit payé à ne rien faire !

Ainsi, sans un échange avant jeudi soir, Miami va rapidement rouvrir le débat de la réintégration du joueur des Chicago Bulls. Je trouve cette situation lunaire. Comment peut-on envisager son retour sur le plan sportif après un tel cirque ? Même pour le bien du groupe, ce n'est pas sain de réintégrer un élément qui ne veut vraiment pas rester.

Attention, je comprends la position du patron floridien. Butler reçoit un très gros chèque pour jouer pour le Heat, donc il veut le revoir sur le parquet. Mais ce dossier est vraiment mal géré. De A à Z. De la part des deux parties d'ailleurs. Cette séparation, après une belle histoire depuis 2019, aurait dû se faire dans une autre atmosphère.

Là, la situation continue donc de pourrir. Et sans un dénouement "heureux" dans les 33 prochaines heures (21h00 jeudi), elle va encore empirer...