JJ Redick dans le Top 10 des coaches les mieux payés 🤑

Après une première saison prometteuse, les Los Angeles Lakers ont verrouillé leur coach JJ Redick. La semaine dernière, les Angelenos ont officialisé la prolongation du contrat de l'entraîneur, qui expirait initialement en 2028.

De son côté, le journaliste d'ESPN Shams Charania n'a pas tardé à délivrer les détails de ce nouveau deal. Et désormais, Redick se trouve lié aux Californiens jusqu'en 2030. Surtout, sur cette période, il va percevoir 45 millions de dollars.

Avec un salaire annuel estimé à 9 millions de dollars, il intégre le Top 10 des coaches les mieux payés de la NBA ! Il se trouve encore loin des 17,5 millions de dollars par an de Steve Kerr (Golden State Warriors), mais il s'agit d'un joli deal après une seule année dans la Ligue.

En plus d'être augmenté (+1 million de dollars par an), Redick a reçu un message fort de la part de sa direction : il incarne, avec Luka Doncic, le projet de la franchise sur les années à venir. Personnellement, je suis plutôt convaincu par cette décision.

Par le passé, les Lakers ont souvent réalisé de mauvais choix avec une instabilité chronique. Avec le duo JJ Redick - Doncic, la vision de Los Angeles pour les années à venir semble très claire. Sera-t-elle suffisante pour viser le titre ?