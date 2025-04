Ça ne sent pas très bon pour Jonathan Kuminga dans ses playoffs. Depuis l’arrivée de Jimmy Butler aux Golden State Warriors, il est moins utilisé par Steve Kerr. Et ce n’est pas parti pour s’améliorer pendant la postseason, à en croire le technicien.

« Je dois analyser ce dont nous avons besoin. Je dois analyser quels sont les joueurs qui jouent bien ensemble. Et pour être très franc, la combinaison Jimmy Butler / Jonathan Kuminga n’a pas été excellente et c’est la partie délicate, là. Et je fais jouer Jimmy 40 minutes parce que Jimmy est l’un des tout meilleurs joueurs de la ligue. Et il y a une raison pour laquelle nous sommes en playoffs et pour laquelle nous avons le septième spot. Et cette raison, c’est Jimmy et donc c’est mon job en tant que coach de garder l’équipe sur la voir qui je pense nous donne la meilleure chance de gagner. Et pour le moment, c’est la raison pour laquelle je penche plus vers les lineups que j’ai utilisés. »

“I have to read what we need. I have to read who’s playing well together. And to be very frank, the Jimmy / JK (Kuminga) combination has not been great and that’s the tricky part here. And I’m playing Jimmy 40 minutes a night because Jimmy is, he’s one of the very best players in… pic.twitter.com/vEPBdTCqip

— 95.7 The Game (@957thegame) April 18, 2025