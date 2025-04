La réputation de Jimmy Butler le précède. Dans le bon comme dans le mauvais. Sa nouvelle séparation houleuse, cette fois-ci avec le Miami Heat, l'a rappelé cette saison. Mais l'arrière a aussi construit sa carrière sur une légende : Playoff Jimmy.

Dans les grands moments, le joueur de 35 ans a cette capacité à se sublimer. Pour devenir une force des deux côtés du parquet. Ses parcours héroïques avec le Heat sont toujours dans les mémoires collectives. Et pourtant, il existait des doutes concernant son aptitude à retrouver cet impact.

La faute à un déclin inexorable face aux poids des années et à des blessures. Mais depuis son arrivée aux Golden State Warriors en février, l'ancien des Chicago Bulls est régénéré. En Californie, Playoff Jimmy a bien l'intention d'écrire une nouvelle page de son histoire.

En réalité, Jimmy Butler n'a pas attendu le Play-in pour se sublimer. Dans l'ensemble, il est excellent depuis son trade. Mais il y avait déjà eu un avant-goût de Playoff Jimmy contre les Los Angeles Clippers (119-124 après OT) pour le dernier match de la saison régulière.

Sa copie (30 points, 9 passes décisives) avait été insuffisante, mais il avait donné le ton. Face aux Memphis Grizzlies (121-116) en Play-in, Butler a encore haussé son niveau. 38 points à 12/20 aux tirs, 7 rebonds et 6 passes décisives. Une copie XXL pour accompagner son leader Stephen Curry (37 points).

Agressif, il n'a absolument pas été perturbé par les choix des Grizzlies pour le limiter. Opposé à Zach Edey en début de partie, le natif de Houston a appliqué une méthode simple : agresser, encore et encore. Au final, il a fait très mal à Memphis par ses pénétrations en obtenant de nombreuses fautes (12/18 sur la ligne).

"Jimmy contrôle les matches, c’est pour ça qu’il est ce qu’il est. Dans les grands matches, les grands moments, il répond toujours présent. On avait anticipé le match-up (avec Zach Edey), on en a parlé ce matin. Et il m’a dit : ‘je m’en fous qui va défendre sur moi, avec de l’espace et le ballon, je vais créer des choses’.

C’est la beauté avec Jimmy. Avec lui, nous sommes une équipe différente. Jimmy a complétement tout changé pour nous depuis son arrivée", a admiré Steve Kerr en conférence de presse.