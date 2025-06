Kevin Durant devient actionnaire du PSG ! Le verra-t-on en NBA Europe ?

En tant que supporter de l'Olympique de Marseille, je pourrais dire que Kevin Durant fait décidément toujours les mauvais choix en matière de clubs. De manière plus honnête, il n'y a finalement rien d'étonnant à ce que KD s'associe au superpuissant PSG, dans un deal annoncé ce vendredi.

Via sa société médiatique Boardroom, avec son associé et manager Rich Kleiman, Kevin Durant est donc devenu actionnaire minoritaire du récent vainqueur de la Ligue des champions, dans le capital majoritairement détenu par le QSI, le fonds d'investissement du Qatar. Avant lui, LeBron James avait pris des parts dans le club de Liverpool, lesquelles s'étaient rapidement avérées très rentables.

On peut se demander si les rumeurs d'une équipe du Paris Saint-Germain dans la NBA Europe à l'avenir peuvent déboucher sur une fin de carrière en France et en Europe pour Kevin Durant ? Cette nouvelle ligue aura besoin de visages marquants et de figures de proue pour ne pas rester anonyme.