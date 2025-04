Depuis plusieurs semaines, le nom de Kevin Durant est lié dans les rumeurs à la franchise des Houston Rockets. Mais un trade envoyant la star des Phoenix Suns est-il si crédible et probable que ça ?

Hier, Shams Charania assurait que oui, mais que tout dépendrait de la performance des Houston Rockets en playoffs. Une sortie prématurée contre les Warriors pourrait pousser l’équipe à vouloir du changement et à faire venir un joueur du calibre de Kevin Durant. Un beau parcours au contraire conforterait la direction de poursuivre avec ce groupe.

Selon Marc Stein et ses sources, il semblerait que la volonté des Rockets de faire venir KD est « moins probable » que ce que l’on pensait précédemment.

With the 52-win Rockets soon to open a playoff series against Golden State, sources tell @JakeLFischer and me a Houston pursuit of Durant is even "less likely" than previously thought.

Phoenix today acknowledged KD could be dealt this offseason.

More: https://t.co/jkBEbr3Onp https://t.co/aApSwk4DDP pic.twitter.com/5yWZvsCVIz

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 18, 2025