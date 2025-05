Même s'ils perdent le Game 3, les New York Knicks ont réussi à réaliser trois braquages consécutifs dans ce deuxième tour. Après les victoires en mode hold-up des Games 1 et 2, ils vont à nouveau braquer la banque pour le match 3 au Madison Square Garden. Et même si les Boston Celtics s'y imposent, ils n'auront pas totalement raté leur soirée. A quel prix ?

Bah, à un prix élevé. Très élevé. Un prix qui rendrait les billets des NBA Paris Games presque bon marché. Alors que les spectateurs new-yorkais n'auront même pas l'immense honneur de financer les invitations gratuites par la NBA des meilleurs influenceurs comme c'est le cas en France avec cette adaptation subtile et de plus en plus fréquentes de Robin des Bois : voler aux pauvres pour donner aux riches... Ah les cons !

Quoi qu'il en soit, les New York Knicks ont décidé de vendre très cher à leurs fans la possibilité d'assister au match du 3-0.

Pour le billet le moins cher, on s'en tire pour la modique somme de 734 dollars. Le prix moyen d'une place ? 989 dollars. T'es un couple avec deux enfants fanatiques de l'équipe ? 4000 dollars. Sans compter les boissons, la bouffe, etc. Et le réveil potentiel des Celtics qui viendra te flinguer ta soirée.

The cheapest ticket for the next Knicks home game is $734 The average price is $989 🤯 (Via @TickPick ) pic.twitter.com/kgwyaoQVez — NBACentral (@TheDunkCentral) May 8, 2025

Espérons que le théorème des NBA Paris Games* ne s'applique pas. Car les Knicks vont avoir besoin de leurs fans pour résister à la volonté des Celtics de réagir

* Théorème que l'on peut résumer par le lien de causalité suivant : "Plus les prix sont plus chers, moins l'ambiance est plus bonne", ou un truc du genre. Ce théorème est aussi connu sous les appellations "Théorème de la finale de la coupe du Monde 1998" ou "Théorème de la Finale des Jeux 2024". Bon, en fait, c'est une spécialité parisienne...