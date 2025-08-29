Kyrie Irving annonce son étonnante reconversion

Il reste encore à Kyrie Irving quelques bonnes années avant de ranger ses sneakers, mais le meneur des Dallas Mavericks sait déjà ce qu'il veut faire de son après-carrière. Et ça n'a rien à voir avec le basket ! Dans une vidéo relayée par Raphouse TV, Kyrie explique :

"Je me prépare à être l'un des plus gros fermiers du monde, je vous le dis. Je veux pouvoir fournir de la nourriture et des aliments au monde de la meilleure des manières et créer des village de bien-être holistique où les gens pourront passer leur retraite".

Kyrie Irving en fermier ça vous parle ou vous l'imaginez dans une reconversion différente ?