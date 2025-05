La preuve que Nikola Jokic est aussi (un peu) le head coach des Nuggets 😅

Nikola Jokic ne s'est pas contenté de faire un match stratosphérique en tant que joueur, lors du game 1 de la demi-finale de Conférence Ouest entre les Denver Nuggets et l'Oklahoma City Thunder. Outre sa ligne de stats folle (42 points, 22 rebonds et 6 passes), le Serbe a également parfois endossé le costume... de head coach.

David Adelman a beau faire du plutôt bon travail depuis qu'il a remplacé Michael Malone en fin de saison à la surprise générale, Jokic ressent fréquemment le besoin de l'assister - pour ne pas dire le remplacer - sur certains temps morts, que ce soit pour remotiver ses partenaires ou pour des ajustements tactiques. Sur cette campagne de playoffs, le Joker est plus animé que jamais et c'est sans doute la meilleure des nouvelles pour les Nuggets.

Sur cette séquence, on peut le voir justement sur ce mode-là. A cet instant, les Nuggets avaient 7 points de retard sur OKC et l'a finalement emporté de deux points.

Nikola Jokic really the Head Coach and Starting Center 😂😂😂 pic.twitter.com/3RYf6AXDHF

— BricksCenter (@BricksCenter) May 6, 2025