Dans la foulée du trade de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers, l'avenir de LeBron James a rapidement fait parler. Comment le King allait-il vivre cet échange réalisé sans qu'il soit au courant ? Avec en plus le départ de son pote Anthony Davis. Il y avait même des doutes sur son envie de partager la lumière avec le Slovène, qui va devenir le visage des Lakers.

Rapidement, l'entourage de LBJ a fait fuiter son état d'esprit : un départ de LA n'était absolument pas d'actualité. Mais bien évidemment, en marge de la victoire face aux Clippers (112-97), le joueur de 40 ans n'a pas échappé aux questions sur son avenir. Et le discours de LBJ a été cash.

Pour le contexte, la question du journaliste : est-ce qu'il est inquiet que la priorité des Lakers soit le long terme et pas seulement le présent ?

"C'est quoi le problème avec ça ? Si j'avais des inquiétudes, j'aurai abandonner ma 'no-trade clause' pour partir. Si je me vois toujours finir ma carrière ici ? Je suis ici actuellement. Je suis pleinement engagé avec cette organisation.

Et je suis ici pour aider Luka (Doncic) et Maxi (Kleber) pour qu'ils aient une transition aussi douce que possible. Markieff (Morris) a déjà été là, donc il sait comment les choses se passent. On a gagné un titre ensemble en 2020 donc je ne m'inquiète pas pour lui.

Je suis l'un des leaders, l'un des capitaines de cette équipe, donc c'est mon job de rendre les choses faciles pour les autres", a terminé James face à la presse.

Il y a à boire et à manger dans cette sortie. Bon, même si l'effet est sympa, James n'a pas besoin d'abandonner sa "no-trade clause" pour quitter les Lakers. S'il demande à partir, les Angelenos ont une réputation à préserver par rapport à la gestion des stars. Ils seront prêts à l'arranger pour faciliter sa sortie.

Par rapport à cette intervention médiatique, son ton a vraiment changé sur cette question. Il voulait faire passer un message ferme sur ses intentions. Même si son futur, avec la fin potentielle de son contrat au terme de la saison (player option en 2025-2026), reste en suspens, un départ avant la deadline n'incarne donc pas une option.

Personnellement, je m'attendais à cette décision. Même s'il perd son pote, LeBron James a tout de même une occasion "unique" d'évoluer avec Luka Doncic. On sait que les deux ont un grand respect mutuel et qu'ils avaient le désir, sans vraiment y croire, de jouer ensemble. Puis même en tant que suiveur de la NBA, ce duo, avec une forme de passation de pouvoirs, donne envie...