Les Bleues ont bien réagi et sont déjà tournées vers les quarts

Après leur entrée en matière très poussive contre la Turquie, les Bleues ont été nettement plus intéressantes jeudi contre la Grèce. Les Françaises se sont qualifiées sans surprise pour les quarts de finale, mais cette fois avec une domination nette au tableau d'affichage (92-56), plus de sérieux en défense et davantage d'adresse et de fluidité dans le jeu offensif. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont fait un récital à 3 points (12/19) qui a forcément changé la donne.

Si c'était encore un peu serré à la pause (+5 pour les Bleues après un panier au buzzer de Leila Lacan), l'écart a rapidement été fait après la pause. Janelle Salaün est de nouveau la meilleure marqueuse avec 17 points, mais il y a aussi eu de bonnes contributions de Migna Touré (15 pts), Iliana Rupert (14 pts) ou Pauline Astier (12 pts, 6 asts).

Les Bleues ont un dernier match à jouer samedi (16h30) contre la Suisse, avant de se projeter sur les quarts de finale où son adversaire sera l'Italie ou la Lituanie en fonction de l'équipe qui terminera 2e du groupe B.