Les Suns ont deux candidats pour coacher, Devin Booker impliqué

Les Phoenix Suns avancent sur la recherche de leur nouvel entraîneur et ce sont deux assistants des Cleveland Cavaliers qui sont encore en course : Johnnie Bryant et Jordan Ott. Devin Booker serait impliqué dans le processus. Ce qui tend à laisser penser que l'arrière All-Star va rester dans l'Arizona. Les Suns vont forcément bouger cet été mais ils ne casseront pas tout non plus. Ou du moins, ils ne sacrifieront peut-être pas Booker, leur meilleur asset.

En revanche, les coaches candidats auraient déjà été avertis qu'un trade de Kevin Durant était dans les tuyaux.