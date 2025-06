Les vraies raisons du voyage de Victor Wembanyama en Chine

Ces derniers temps, on a pu suivre les pérégrinations de Victor Wembanyama en Chine, avec passage dans un monastère et une visite aussi discrète que possible de lieux éloignés du très grand public. Dans des propos relayés par Le Parisien, le pivot de l'équipe de France et des San Antonio Spurs a expliqué ce qui l'avait poussé à choisir la Chine comme destination estivale pendant deux semaines et pourquoi il avait abordé son voyage de cette manière.

"J’y suis allé pour plusieurs raisons. Bien sûr, il y avait une dimension spirituelle, mais j’y suis aussi allé pour un entraînement et une préparation physique. Le choix est venu de moi. Mon objectif était de faire faire à mon corps des choses auxquelles il n'était pas habitué. Je souhaitais développer mon corps, lui permettre de réaliser des choses qu’il y a deux mois il n’était pas capable de faire, élargir ma gamme de possibilités athlétiques".

On a hâte de voir ce que ce séjour et ces entraînements ont apporté à Victor Wembanyama, que ce soit pendant l'Eurobasket s'il y participe, ou lors de la saison NBA à la rentrée.

Wembanyama sur la retraite de LeBron : « Encore deux ans ? »