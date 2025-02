J'ai regardé un peu le match de la nuit entre les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors. Les deux équipes jouaient sans leurs nouvelles recrues mais les Lakers ont fait belle impression avec un énorme LeBron James (42 points, 17 rebonds). Et mine de rien, quand on y pense, elle tourne vraiment bien cette équipe. Flippant quand on sait qu'elle va ajouter Luka Doncic (et Mark Williams).

En fait, c'est presque à se demander si elle n'est pas plus forte qu'avant la deadline, dès cette saison ! Bien sûr que c'est moins costaud défensivement sans Anthony Davis mais le fait que Doncic va reprendre dès lundi et est un top-3 NBA peut laisser penser que L.A. va briller encore plus.

Mark Williams, pourquoi les Lakers ont misé sur lui avec Luka Doncic

Avec quelques grosses questions quand même :

- L'ajustement nécessaire de Luka Doncic à ses coéquipiers et réciproquement. Sachant qu'il doit aussi digérer le trade et se remettre dans le rythme après deux mois d'absence.

- L'ajustement particulier de LeBron James à Doncic. Pour la première fois, le King va jouer avec un meilleur playmaker que lui à ce stade de sa carrière. Le fit peut être excellent si James évolue dans un rôle de "role player" par moment tout étant la superstar qu'il est. Un mix de joueur de devoir sans le ballon et de maestro avec. Le duo peut faire mal, surtout que les deux vont visiblement très bien s'entendre. N'oublions pas que peu de monde croyait au fit entre Doncic et Irvin et ça a très bien marché.

Les Lakers ont quand même de beaux arguments : deux méga stars, des bons joueurs autour comme Austin Reaves et Rui Hachimura, tous les deux capables de prendre feu, un Gabe Vincent qui renaît de ses cendres, Mark Williams, Jarred Vanderbilt, un Dorian Finney-Smith qui comble des brèches, etc.

Les Lakers ont un bilan de 30-19 et sont pas si loin du podium. Ce n'est pas du tout à exclure que cette équipe passe un tour si elle trouve vite des repères. Surtout qu'elle a un très bon coach en la personne de JJ Redick.