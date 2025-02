Luka Doncic : Mark Cuban a essayé de le garder à Dallas, mais trop tard

On le sait, Mark Cuban n’est désormais plus qu’un actionnaire minoritaire des Dallas Mavericks. Mais, vu l’ampleur du deal qui a envoyé Luka Doncic aux Lakers en échange d’Anthony Davis, on aurait pu penser qu’il aurait été consulté pour son expérience par la nouvelle direction. Pas vraiment.

C’est Marc Stein qui révèle que l’ancien proprio des Mavs n’a pas du tout été consulté dans l’affaire. Et que celui-ci aurait très clairement déconseillé Nico Harrison et les actuels proprios, Miriam Adelson et Patrick Dumont, de faire le trade le plus dingue de l’histoire.

« Quand Mark Cuban a appris pour le trade Luka-AD, c’était trop tard. Dumont ne l’a jamais approché pour avoir un conseil. Des sources disent que Cuban a exhorté Harrison de ne pas poursuivre l’échange… juste pour découvrir que le deal avait déjà été entériné avec les Lakers par un accord verbal. »

REPORT: Mark Cuban made a last-ditch effort to stop Nico Harrison from trading Luka Doncic, per @TheSteinLine

“By the time Cuban found out about the Luka-for-AD trade, it was too late. Dumont never approached for advice. Sources say Cuban urged Harrison not to go ahead with the… pic.twitter.com/H3wMQs6iXJ

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 10, 2025