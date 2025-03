Luka Doncic, Mark Cuban ne comprend toujours pas…

A l'exception de Nico Harrison, peu de gens ont compris le trade de Luka Doncic. Depuis, les Dallas Mavericks ont pourtant tenté de le justifier à plusieurs reprises. Mais même Mark Cuban, ex-propriétaire de la franchise texane, n'arrive toujours pas à saisir la logique de cet échange.

Au moment de vendre ses parts, l'ancien boss des Mavs devait continuer d'avoir son mot à dire sur le plan sportif. Mais petit à petit, le nouveau patron, Patrick Dumont, a décidé de faire confiance à son GM, Harrison.

Ainsi, pour Luka Doncic, Cuban n'a pas été consulté. Et il n'aurait jamais donné son aval pour un tel mouvement...

"Vous n'avez pas besoin de me convaincre (de la logique du trade, ndlr)... Je ne comprends pas non plus. J'étais en Floride pour une conférence et j'ai reçu un message du GM. Je pensais qu'il me demandait ce que je pensais et j'ai vite compris qu'il me racontait en réalité ce qui s'était passé.

Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord... pour diverses raisons, mais que ce n'était pas à moi de prendre la décision. (...) J'ai été autant abasourdi que tout le monde", a raconté Mark Cuban pour YMH Studios.

A voir dans les prochaines années si ce mouvement s'avère payant...