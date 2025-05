Luka Doncic serait déterminé à « changer son corps »

C'est une nouvelle qui va ravir et exciter les supporters de Luka Doncic et des Los Angeles Lakers. La jeune star serait visiblement consciente des problèmes de condition physique (et donc de blessure qui les accompagnent) qui ont pu le freiner par moment durant sa carrière NBA, notamment la saison dernière. Un média slovène révèle que le joueur serait donc vraiment enclin à changer son corps. Il a déjà commencé à reprendre sérieusement le cardio tout en modifiant ses habitudes alimentaires. Et les premiers résultats sont visibles ! Doncic, venu à Madrid voir jouer le Real, semblait beaucoup plus fin. Affûté. Des images qui ont beaucoup fait parler.

Luka Doncic enfin fit la saison prochaine ? En tout cas son summer body est prêt !

Maintenant, l'objectif, c'est de tenir sur la durée. L'été est encore long et il y a beaucoup de temps avant la prochaine saison NBA. Luka Doncic devrait a priori jouer pour sa sélection nationale à l'Eurobasket. Les Slovènes sont d'ailleurs dans le groupe de l'équipe de France. Une compétition qui pourrait aussi l'aider à se mettre en rythme, en espérant qu'il garde tout de même un peu de fraîcheur pour les Lakers. En tout cas, s'il est déterminé, et sans doute aussi un peu piqué par son trade des Dallas Mavericks et tout ce qui s'est dit ensuite, c'est une excellente nouvelle pour Los Angeles. Et pour le basket.