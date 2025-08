Luka Doncic et le titre NBA, objectif crédible ? 🧐

Samedi, Luka Doncic a officiellement prolongé son contrat avec les Los Angeles Lakers. Le meneur a signé une extension pour 165 millions de dollars sur 3 ans. Et sans surprise, le Slovène ne compte pas faire de la figuration avec les Angelenos.

Lors de sa conférence de presse, l'ancien Madrilène a été clair sur son objectif : le titre NBA. Un discours logique pour le nouveau visage de la franchise californienne. Et il compte bien viser ce sacre le plus rapidement possible.

"Je trouve que nous avons une super équipe. Nous avons ce qu'il faut pour rivaliser pour le titre. Je vais tout faire pour gagner tous les matches. Puis nous avons ajouté des nouveaux gars de qualité à l'équipe. Donc nous allons tenter le coup", a-t-il assuré.

Encore une fois, dans la foulée d'une prolongation, il s'agit d'une sortie convenue. Mais cette ambition est-elle crédible dès maintenant ? J'ai tendance à penser que oui, mais avec quelques réserves. Car oui, les Lakers sont à mes yeux des candidats au titre NBA.

Pour autant, sont-ils les mieux armés ? Non. Sans même se projeter sur des Finales NBA, d'autres équipes me semblent avoir un temps d'avance à l'Ouest. L'Oklahoma City Thunder et les Denver Nuggets pour les citer.

Par contre, les Lakers sont clairement une menace à prendre au sérieux. Surtout si Luka Doncic se déchaîne après sa transformation physique.