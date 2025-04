Ma joueuse préférée prend sa retraite 💔

Elena Delle Donne, ma joueuse préférée, celle qui me procurait le plus d'émotions avant qu'Alyssa Thomas ne fasse irruption sur la grande scène, prend sa retraite. Ses absences, dues à une santé fragile ces dernières années - elle a joué toute sa carrière ou presque avec la maladie de Lyme puis de sévères problèmes de dos - l'ont un peu fait sortir des radars alors que la WNBA était de plus en plus visible. Mais Elena Delle Donne ne sera pas oubliée.

La joueuse de 35 ans, championne en 2019 avec les Washington Mystics, double MVP et seule femme à boucler une saison en 50-40-90, a tiré sa révérence officiellement aujourd'hui après une nouvelle saison blanche et un imbroglio avec Washington sur le plan contractuel.

J'avais eu la chance de l'interviewer dans le n°61 de Reverse, avant que l'on passe en version MOOK. Elle m'avait accordé 20 minutes alors qu'elle était à l'aéroport en train d'attendre son avion. Un superbe souvenir pour moi, elle qui s'est montrée plutôt rare médiatiquement en comparaison d'autres superstars de la ligue.

Je lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite, jusqu'à son entrée au Hall of Fame dans quelques années, ça ne fait aucun doute.