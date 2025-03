Oscar Tshiebwe, potentiel meilleur rebondeur NBA

Déjà que personne ne regarde Utah, il est évident que personne ne connaît les joueurs de leur équipe de G-League, les Salt Lake City Stars. Pourtant un joueur mérite notre attention, le congolais Oscar Tshiebwe.

Ce pivot ou poste 4 sous dimensionné (2m03) a déjà 25 ans mais n'a commencé le basket qu'à 15 ans. Si vous le voyez se battre au rebond sur un parquet, il vous rappellera sans aucun doute un jeune Charles Barkley. Petit, costaud et combatif, dès que le ballon rebondit sur l'arceau, il finit forcément dans ses mains. Évidemment la comparaison avec Barkley s'arrête là, il ne serait pas en G-League sinon.

Passé par West Virignia et Kentucky mais non drafté l'an passé, le congolais a signé un two-way avec Indiana où il a évolué surtout en G-League. Il y a été élu rookie de l'année et a fini dans le premier 5 all G-League avec 16 points et 16 rebonds en 27 minutes de moyenne. En two-way à Utah cette saison, il tourne à 17 points et 19 rebonds en 32 minutes de moyenne avec les Stars de Salt Lake. Il n'a fait que 8 apparitions cette saison sous le maillot du Jazz dont 4 durant ce mois de mars, je vous donne ses stats sur ces derniers matchs. Contre les Pélicans, 20 minutes, 16 points, 13 rebonds. Contre les Pistons, 6 minutes, 1 point, 3 rebonds. Contre les Wizards, 19 minutes, 6 points, 13 rebonds. De nouveau contre les Wizards cette nuit, 18 minutes, 4 points, 10 rebonds.

L'échantillon est tout petit, petit mais sa qualité de rebondeur exceptionnelle a l'air de se transposer en NBA. Alors si par hasard, vous tombez sur un match du Jazz, n'hésitez pas à le regarder. En plus des schémas de Will Hardy, Oscar Tshiebwe a tout du joueur attachant qui mérite qu'on s'attarde dessus.

Oscar Tshiebwe Getty