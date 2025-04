La fin de la saison régulière se rapproche à grands pas. Et il existe un énorme intérêt : le classement final à l'Ouest. Si l'Oklahoma City Thunder et les Houston Rockets ont verrouillé les deux premières places, tout est possible derrière de la 3ème à la 8ème position.

Tout d'abord, avant tout, un point sur le calendrier des équipes concernées :

Los Angeles Lakers (3èmes en 48-31) : vont à Dallas, reçoivent Houston, vont à Portland.

Los Angeles Clippers (4èmes en 47-32) : reçoivent Houston, vont à Sacramento et à Golden State.

Denver Nuggets (5èmes en 47-32) : vont à Sacramento, reçoivent Memphis, vont aux Rockets.

Golden State Warriors (6èmes en 47-32) : reçoivent San Antonio, vont à Portland, reçoivent Clippers.

Memphis Grizzlies (7èmes en 47-32) : reçoivent Minnesota, vont à Denver, reçoivent Dallas.

Minnesota Timberwolves (8èmes en 46-33) : vont à Memphis, reçoivent Nets et Jazz.

Personnellement, si je devais tenter un prono, ça ferait :

3èmes : Lakers - 3 victoires - 51-31 ;

4èmes : Warriors - 3 victoires - 50-32 ;

5èmes : Wolves - 3 victoires - 49-33 ;

6èmes : Clippers - 2 victoires - 49-33 ;

7èmes : Nuggets - 2 victoires - 49-33 ;

8èmes : Grizzlies - 1 victoire - 48-34.

Pour info, j'ai quasiment considéré que les Rockets, assurés de finir 2èmes, allaient refuser le rôle d'arbitre en lâchant la fin de la SR. Et finalement peu importe les scénarios, on devrait avoir le droit à un joli bordel.

Et vous, vos pronostics pour cette folle course à l'Ouest ?