Pensée pour Evan Fournier

Arrivé à Athènes en rock star, Evan Fournier l'a bien rendu aux supporters de l'Olympiakos. Grâce à son talent bien sûr mais aussi son professionnalisme. Il a avoué que, en NBA depuis longtemps, il devait passer beaucoup plus de temps sur le scouting report que d'autres car il faisait face à de nombreux joueurs qu'il ne connaissait pas où peu.

Evan n'a jamais été un joueur qui se cache. Quand les spotlights se font trop lumineux et éblouissent certains, lui répond toujours présent. Il l'a prouvé de nombreuses fois dans sa carrière et encore cette année aux JO ou lors du final four d'Euroleague.

Pourquoi je pense à Evan Fournier aujourd'hui alors ? Parce que Thibodeau a réalisé, pour la première fois de sa carrière, en milieu de série contre Indiana, qu'en fait, utiliser les joueurs sur son banc, ça peut apporter quelque chose à l'équipe. Delon Wright, Landry Shamet et Precious Achiuwa en profitent aujourd'hui pour avoir des minutes en playoffs.

Le Français, très heureux en Grèce, ne souhaite pas revenir en NBA. Et c'est tant mieux. Mais je me dis que son histoire à New York et même le parcours des Knicks ces deux dernières saisons auraient pu être tout autre si Thibs avait eu cette illumination à 64 ans au lieu de 67. Un Evan en fusion qui fait rugir le Garden en playoffs... Ce n'est resté qu'un rêve. Dommage.

New York s’accroche et y croit encore