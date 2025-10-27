L’ambiance est visiblement excellente à San Antonio. Après la victoire des Spurs contre les Brooklyn Nets (118-107), Victor Wembanyama et Keldon Johnson ont fait rire toute la salle lors de la conférence d’après-match.

Alors qu’un journaliste posait une question en français au jeune intérieur, Wembanyama a lancé en souriant : « KJ ? », désignant son coéquipier pour qu’il réponde à sa place.

Sur la première seconde, Keldon Johnson a arboré le visage que n'importe quel élève a déjà affiché quand le prof lui pose une question par surprise - alors qu'il n'écoutait absolument pas le cours... Toute la salle s'est bien marré et Victor Wembanyama a relancé d'un amusant « oui, oui » parodiant les Américains qui essaient de baragouiner deux trois mots de français.

Keldon Johnson & Wemby were asked a question in French in their postgame press conference... Keldon's reaction is priceless 😂 pic.twitter.com/bc1AS8U6dq — NBA (@NBA) October 27, 2025

Il n'y a pas que sur les parquets que le Français est décidément trop fort.

En tout cas, c'était un échange amusant qui illustre parfaitement la complicité du groupe texan, invaincu après trois matchs (3-0) - une première pour la franchise depuis 2019.

Sur le terrain, Wembanyama a encore brillé avec 31 points et 14 rebonds, portant son total à 100 points sur les trois premiers matchs, un record de franchise. Keldon Johnson, quant à lui, a apporté en sortie de banc. En 29 minutes, il a compilé 19 pts à 5 sur 9 et 6 rebonds.

San Antonio enchaîne dès lundi face aux Toronto Raptors, pour tenter de poursuivre son début de saison parfait.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs, quel démarrage !