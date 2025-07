Ryan Rollins reste à Milwaukee pour trois saisons

Les Bucks ont offert 12 millions sur 3 ans à Ryan Rollins. Un contrat qu'il est allé chercher avec de belles performances la saison dernière, notamment après la blessure de Damian Lillard. Le meneur de 23 ans a compilé plus de 6 points et 40% à trois-points sur l'ensemble des 56 matches qu'il a disputé mais il pointait même à plus de 10 unités et 45% derrière l'arc dans la peau d'un titulaire et 12 points à 56% à 3 sur les 10 dernières rencontres de la saison. Il avait cependant disparu de la rotation en playoffs.