Shai Gilgeous-Alexander, sa pire performance de la saison 👀

Irréprochable depuis le début des Playoffs, Shai Gilgeous-Alexander est passé à côté de son Game 3 face aux Minnesota Timberwolves (101-143). En réalité, l'Oklahoma City Thunder, dans son intégralité, est passé à côté de cette rencontre. Mais le Canadien n'a pas surnagé.

Maladroit (4/13 aux tirs), le MVP de la saison régulière n'a pas réussi à sonner la révolte. Surtout, l'arrière a subi l'agressivité de la défense des Wolves. Sur les deux premiers matches, il avait su inverser le rapport de force. En provoquant des fautes pour un total de 29 lancer-francs.

Cette fois-ci, il s'est présenté sur la ligne pour 4 lancer-francs. Au final, il a seulement inscrit 14 points, son plus faible apport de la saison (saison régulière et Playoffs). Une anomalie provoquée par Minnesota.

"Nous avons été plus agressifs partout. Et nous étions un peu plus propres autour de lui. Nous n'avons pas fait de fautes. Notre compétitivité était à son plus haut niveau. C'est un joueur phénoménal. Il n'aura pas beaucoup de soirées comme celle-là. Nous nous sentons chanceux à ce niveau", a ainsi confié le coach des Wolves Chris Finch.

Effectivement, je ne vois pas SGA (et même le Thunder dans son ensemble) connaître deux matches de ce niveau à la suite. Par contre, Minnesota a tout de même trouvé une clé : avec une agressivité de tous les instants, les Wolves peuvent bouger OKC. Et ils peuvent même "éteindre" Shai Gilgeous-Alexander...