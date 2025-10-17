Spencer Dinwiddie coupé trois mois après avoir été signé, WTF ?

Les Charlotte Hornets ont décidé de recruter Spencer Dinwiddie au début du mois de juillet. Un contrat d'un an au minimumu vétéran de 3 millions. Trois mois plus tard, voilà qu’ils ont changé d’avis. La franchise de Caroline du Nord vient de se séparer du meneur. Ce dernier n’a joué que deux matches de présaison avec les frelons et il est déjà coupé.

Les dirigeants devaient de toute façon sacrifier un contrat garanti pour arriver au maximum requis de 15 joueurs avant le coup d’envoi de la saison. Ils se sont donc tournés vers Dinwiddie.

Le joueur de 32 ans aura probablement une opportunité de rebondir ailleurs. Son profil peut plaire à des candidats aux playoffs, lui qui a déjà joué des finales de Conférence en 2022 avec les Dallas Mavericks par exemple. C’est aussi dans le Texas qu’il s’est illustré la saison dernière en compilant 11 points et 4 passes de moyenne en 79 rencontres.

On imagine que les Houston Rockets, qui ont perdu Fred VanVleet sur blessure, pourraient être intéressés.