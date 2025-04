T-Mac admire LeBron James, mais espère qu’il n’est pas dopé

Dans un podcast, Tracy McGrady a évoqué la longévité impressionnante de LeBron James. Et s’il n’a clairement pas dit penser que la star des Los Angeles Lakers, sa manière de dire qu’il espère qu’il dure « de la bonne manière » laisse penser que pour lui ce n’est pas du domaine du totalement inenvisageable.

Et je trouve ça intéressant. Non pas parce que ça conforterait mes éventuels doutes sur l’éventuelle propreté de LeBron. A vrai dire, je n’ai pas beaucoup d’illusions sur le sport de haut niveau.

George Karl dénonce le dopage en NBA

Mais parce que c’est le seul joueur à ma connaissance à s’être exprimé de la sorte. Même s’il n’a rien affirmé, il a quelque part brisé un bout du tabou.

« Ce que je vois maintenant ne fait pas de lui le plus grand joueur de l’histoire. Mais néanmoins voir de mes propres yeux ce qu’un joueur de 40 ans fait sur le terrain de basket est la chose la plus grande que j’ai pu voir dans le sport », a-t-il commencé à expliquer. « C’est la chose la plus incroyable que mes yeux aient pu voir dans le sport, voir un gars de 40 ans faire ce qu’il fait à ce niveau et de manière aussi consistante chaque soir… »

C’est après que ça devient intéressant. Il ne sous-entend pas qu’il pense que LeBron James se dope. Mais…

« Je ne sais pas comment il fait. J’espère que c’est de la bonne manière (rires). J’espère que c’est de la bonne manière parce que ce serait dévastateur pour notre sport et cette ligue. Mais mon dieu, j’ai 45 ans, je sais ce que ça requiert de faire faire ça à ton corps chaque jour, et il fait ça depuis combien de temps ? 22 ans ? »

Je me répète, mais c’est à ma connaissance le seul ancien joueur à ne serait-ce que dire qu’il serait déçu si c’était le cas. Il n’y a aucun « si » dans le discours des autres. Et c’est ce qui m’a étonné avec Tracy McGrady, le fait qu’il verbalise le fait que ce soit une possibilité.

La NBA est un monde dur, où il y a énormément d’argent et où la politique antidopage est une blague comparée à ce qui se passe (de pourtant pas beaucoup plus glorieux) dans les autres sports. Et pourtant, le sujet du dopage n’est jamais évoqué, si ce n’est à l’occasion des quelques sanctions de joueurs de seconde zone - il ne faudrait pas écorné l’image d’une telle machine à générer du cash.

Du coup, même si c’est de manière très indirecte, c’est étonnant - et pas désagréable - d’entendre ce sujet évoqué.

