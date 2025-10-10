Tatum poste une vidéo de lui où il DUNKE 😳

Tatum a posté une vidéo où il DUNKE… 150 jours seulement après sa rupture du tendon d’Achille. Oui, 150 jours. Totalement fou. Le clip (15 secondes) le montre plantant un deux-mains sans élan, façon “tout va bien, circulez”.

Les médias locaux ont aussitôt relayé et ses coéquipiers parlent d’une rééduc “dingue”. Xavier Tillman s’est dit “scotché” par ce qu’il voit à l’entraînement.

À ce rythme, on peut sérieusement imaginer le revoir sur un parquet en 2026, possiblement au printemps si la progression se confirme. Certains parlent déjà d’une fenêtre autour de mars. Reste que c’est le tendon d’Achille donc prudence.

Mais entre son rôle bénévole annoncé à Duke pour rester actif mentalement et ces images de dunk à 5 mois post-op, le message est clair : Tatum accélère. Boston peut rêver.