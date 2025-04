La frustration a pris le meilleur de Trae Young. En Play-in, les Atlanta Hawks ont été largement battus par l'Orlando Magic (95-120). Et malgré ses 28 points (8/21), le meneur n'a pas réussi à maintenir son équipe dans le match. A 4 minutes et 47 secondes de la fin, le talent de 26 ans a perdu le fil de la partie.

Tout d'abord, il a reçu une première faute technique en envoyant une passe appuyée à la poitrine de l'arbitre. Dans la foulée, il a empêché le ballon d'arriver vers un officiel en tapant dans le ballon du pied avant de le chambrer en conservant la gonfle. Une seconde faute technique, synonyme d'une expulsion.

Devant les médias, Young a tenté de justifier son comportement.

"Parfois, quand je fais ressortir ma frustration sur les arbitres, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour mes coéquipiers. J'ai vu des choses avec Dyson Daniels. Il n'est peut-être pas encore un nom connu, mais mérite le même respect que certains de ces autres gars. Si vous voyez une faute, vous devez appeler une faute. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire selon moi.

C'est une équipe physique. Cette année, deux de mes coéquipiers se sont blessés lors d'un match contre eux. Je ne vais pas dire qu'ils sont des joueurs sales ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense qu'ils ont beaucoup de joueurs talentueux. Mais beaucoup d'actions et de moments... ce n'est même pas nécessairement du basket. Je pense que c'est là que la frustration est apparue.

Mais je ne laisserai pas les arbitres me frustrer lors de notre prochain match. Je serai prêt", a assuré Trae Young.

A ce moment-là du match, les Hawks perdaient de 22 points. L'expulsion de Young n'a donc rien changé. Mais en leader d'Atlanta, il doit effectivement apprendre à se contenir. Pour éviter de pénaliser son équipe dans un match décisif.

TRAE YOUNG HAS BEEN EJECTED FROM THE GAME AFTER HITTING A NASTY NUTMEG 😭 pic.twitter.com/NH3I6E4P8h

— Playmaker (@playmaker) April 16, 2025