Tuomas Iisalo, porteur d’espoir à Memphis

Toutes les fan bases n’ont pas à la tête de leur franchise un Steve Ballmer, capable de toutes les folies pour monter une équipe compétitive. Les fans des Grizzlies le savent bien, eux dont le front office a interdiction d’aller dans la taxe. C’est d’ailleurs pour cette raison que Desmond Bane a été tradé à Orlando cet été, affaiblissant ainsi le roster. Pour ne rien arranger, Ja Morant est déjà blessé et va rater le début de saison. En son absence, Memphis enchaine les défaites en pré-saison.

Les Grizzlies avaient fini 8è à l’ouest la saison dernière et tout le monde leur prédit un exercice 25-26 bien moins reluisant. Et pourtant, j’imagine, pour ma part, une embellie cette saison du côté de Memphis. Je les vois comme l’équipe surprise de la saison, un peu à la manière des Pistons l’an passé. Et ce pour une raison simple : Tuomas Iisalo.

Après avoir révolutionné la bundesliga et la betclic elite, le génie finlandais est prêt à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière NBA. Le terme est souvent galvaudé mais j’estime qu’il est juste en l’occurrence, l’entraineur finlandais est un génie. Notamment du pick and roll. En attaque comme en défense (je me demande si Fred Yang n’en avait pas fait une session d’ailleurs). On parle d’un entraineur qui a transformé une équipe qui faisait l’ascenseur en bundesliga en équipe de playoffs (Crailsheim), puis qui a, dans deux pays différents fait passer une équipe de milieu de tableau à une équipe qui joue le titre (Bonn et Paris).

La NBA, dont le regard se tourne de plus en plus vers l’extérieur, ne s’y est pas trompé. Arrivé comme assistant au début de la saison 2024-25, Tuomas IIsalo l’a finie en tant que head coach. Encore une fois, il faut réaliser ce que ça représente. Quand Memphis décide de se séparer d’un coach à la tête de l’équipe depuis 7 ans, parmi la dizaine d’assistant coachs et les dizaines de membres du staff, c’est au jeune entraineur finlandais qu’ils décident de faire confiance. En moins d’un an aux Etats-Unis, il a convaincu une franchise de miser sur lui, puisque d’intérimaire, il en est devenu le head coach titulaire.

Ses anciens joueurs louent son leadership, sa faculté à transmettre de la confiance et donner une âme à son groupe. Pour réussir cela, il faut aussi des joueurs réceptifs. Si les leaders du vestiaire des Grizzlies le sont alors je ne doute pas qu’ils sont à l’orée d’une magnifique saison. C’est un grand si, j’en conviens mais IIsalo a emmené avec lui des groupes jeunes en Europe en réussissant à impliquer tout le monde, de ses stars au 12è homme, alors pourquoi échouerait il aux Etats-Unis? Portés par le moteur défensif qu’est JJJ, Ja Morant dans le rôle de TJ Shorts et IIsalo en futur coach de l’année 2026, et si les Grizzlies étaient la belle surprise de l’année ?