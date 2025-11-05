Il y a des moments où la NBA semble avoir un drôle de sens du timing. Tyrese Haliburton, en pleine rééducation après une rupture du tendon d’Achille, a récemment publié une courte vidéo où on le voit… dunker. Oui, dunker, tranquillement, balle en main, 17 semaines seulement après son opération. Résultat ? Un contrôle antidopage peu après.

Sur la vidéo postée sur ses réseaux, le meneur des Indiana Pacers s’élève pour claquer un dunk propre, accompagné d’une simple légende : “Week 17”. Pas de vantardise, pas de hashtag provocateur, juste un message de progrès.

Mais apparemment, ce petit geste a peut-être bien suffi pour déclencher un appel inattendu. Peu de temps après la publication, Haliburton a révélé qu’il venait d’être convoqué pour un test antidopage.

Coïncidence ou pas, la séquence a évidemment fait sourire les fans, qui y ont vu un signe que la NBA avait peut-être trouvé la vidéo un peu trop impressionnante.

“J’ai posté un dunk, et devinez quoi ? Contrôle antidopage le lendemain”, a-t-il écrit, amusé.

Post a video dunking, drug test a week later!😂 — Tyrese Haliburton (@Hali) November 4, 2025

Blessé lors du Game 7 des Finales NBA face à Oklahoma City, Tyrese Haliburton devait être absent toute la saison. Qu’il soit déjà capable de dunker intrigue forcément. Surtout après une blessure qui nécessite généralement près d’un an d’arrêt.

Et il n’est pas le seul à étonner : Jayson Tatum et Damian Lillard, eux aussi touchés au tendon d’Achille, ont récemment montré des signes encourageants de récupération.

D’ailleurs, Lillard va-t-il être lui aussi contrôlé pour cette série de tirs particulièrement suspecte ?