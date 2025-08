Un ancien employé du Heat se fait 2 millions avec desobjets volés à la franchise

Les franchises NBA essaient toujours de faire attention aux gens qu'elles recrutent, tant les employés côtoient de près les joueurs, mais aussi le matériel de l'équipe. Le Miami Heat a porté plainte cette semaine contre l'un de ses anciens agents de sécurité.

Marcos Thomas Perez, 62 ans, a travaillé pour l'organisation floridienne entre 2016 et 2025. Sauf qu'il ne se contentait pas de veiller à ce que personne ne vienne importuner Dwyane Wade, Bam Adebayo, Jimmy Butler et leurs camarades au fil des ans. Perez aurait volé plus de 400 maillots portés en match et datant parfois d'une époque où il ne travaillait pas pour le Heat. En revendant plus de 100 objets, majoritairement des maillots comme celui de LeBron James lors des Finales 2013, l'individu a récolté 2 millions de dollars en 3 ans.

Tous ces souvenirs étaient censés se retrouver dans le futur musée dédié à la franchise et une enquête a permis de retracer le parcours de ces artefacts manquants. On ne sait pas si le Heat réussira à retrouver tous les objets vendus par Perez, mais on peut imaginer que la franchise va nommer quelqu'un pour s'assurer qu'il ne manque pas la moindre chaussette dans le vestiaire après les matches...

.