Vers une raquette Guerschon Yabusele – Rudy Gobert ?

Bon la probabilité d'un transfert de Guerschon Yabusele reste faible dans le sens où les Philadelphia Sixers auront clairement besoin de lui cette saison, quitte à le voir partir sans contrepartie ensuite, mais les équipes intéressées par le Français sont de plus en plus nombreuses. Les Minnesota Timberwolves se sont rajoutés à cette liste où l'on retrouve aussi les Boston Celtics, les Denver Nuggets et les New York Knicks.

On peut imaginer que Yabusele matcherait plutôt bien avec le style des Wolves. Il retrouverait aussi Rudy Gobert, avec qui il pourrait former par séquence une raquette 100% française.

Reste déjà à voir si Minnesota parviendra à transférer Julius Randle, plutôt bon individuellement mais dont le contrat expire à l'issue de la saison.