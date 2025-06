Victor Wembanyama s’est fait raser le crâne par des moines Shaolin

Victor Wembanyama n'est pas particulièrement concentré sur les Finales NBA. Le Français se prépare pour la prochaine saison - à moins que ce ne soit pour l'Eurobasket... - bien loin du tumulte de la ligue. Le prodige des Spurs est actuellement en Chine et vient de démarrer une retraite spirituelle de 10 jours. Avant ça, Wembanyama a pris le soin de visiter le temps de Zhengzou et... de s'y faire raser le crâne par des moines Shaolin.

Victor Wembanyama shaves his head while visiting w/ monks at a Shaolin temple ( via @SpursGDP ) #nba #porvida #sanantonio #gospursgo pic.twitter.com/SL7Xaic6iI

