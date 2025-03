Les Golden State Warriors continuent d'impressionner. Depuis le trade pour Jimmy Butler, le visage de cette équipe a changé. L'impact est visiblement sur le terrain. Mais aussi dans les résultats. Avec lui, les Dubs affichent un bilan de 11 victoires pour 1 défaite.

Sur cette période, les Californiens ont battu : les Chicago Bulls, les Milwaukee Bucks, les Houston Rockets, les Sacramento Kings, les Dallas Mavericks, les Charlotte Hornets (à deux reprises), l'Orlando Magic, les New York Knicks, les Brooklyn Nets et les Detroit Pistons.

Je suis d'accord : ce n'est pas le calendrier le plus difficile. Mais l'impression reste très positive. Et le succès de la nuit dernière face aux Pistons (115-110) m'a encore conforté dans mon avis. Sur un match accroché, contre une équipe dans une bonne dynamique, ils ont su s'arracher. Et dans la perspective des Playoffs, GS peut incarner un épouvantail à l'Ouest.

"La plupart des matches comme celui-ci se jouent sur quelques possessions. Si on peut gagner de tels matches, et on vient de montrer qu'on peut le faire, on peut donc mieux conclure nos matches par rapport au début de cette année.

Et il s'agit d'une clé sur la suite de la saison. C'est aussi ce qui permet de gagner en Playoffs", a souligné le coach Steve Kerr.

Désormais 6ème à l'Ouest, Golden State continue de remonter. Et bon courage pour défier les Warriors en Playoffs si cette bonne forme se prolonge...