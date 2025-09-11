Whaou… Kawhi Leonard avait un paiement de 1,75M en retard pour son emploi fictif ? Bim, un co-proprio des Clippers investit 1,99M dans la société et Kawhi est payé dans la foulée 😱😱

François Castellare
En tant que journalistes, les membres de la rédaction basketsession-reverse prennent des pincettes et utilisent le conditionnel en évoquant cette affaire mais personne n'a aucun doute. Et c'est peut-être pas fini!
