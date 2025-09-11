BREAKING: Sports investigator Pablo Torre reveals one of Kawhi’s $1.75M no-show payments was “running late”, so a Clippers co-owner invested $1.99M in Aspiration and then Kawhi was immediately paid.— Legion Hoops (@LegionHoops) September 11, 2025
Whaou… Kawhi Leonard avait un paiement de 1,75M en retard pour son emploi fictif ? Bim, un co-proprio des Clippers investit 1,99M dans la société et Kawhi est payé dans la foulée 😱😱
En tant que journalistes, les membres de la rédaction basketsession-reverse prennent des pincettes et utilisent le conditionnel en évoquant cette affaire mais personne n'a aucun doute. Et c'est peut-être pas fini!
