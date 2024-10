🎙️ Hoop Culture Vol.47 : Mutombo, Michigan, Vince Carter, l’épisode freestyle

Épisode de Hoop Culture totalement freestyle, on y parle de la reprise à venir de la NBA, de la disparition de Dikembe Mutombo et de la trace qu'il laisse derrière lui, de Vince Carter, de l'équipe de foot US de Michigan et de bien d'autres choses encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

On en parle dans Hoop Culture

Dikembe Mutombo

Mathisse Thybulle

Vince Carter

Common & Pete Rock

David Blot & Mathias Cousin : "Le Chant de la machine"

🎙️ Hoop Culture Vol.46 : DJ Mehdi, le connecteur