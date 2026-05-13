Le début des playoffs NBA 2026 a été marqué par une juste drastique de l'efficacité offensive des équipes. L'exemple le plus criant étant l'attaque des Nuggets de Denver qui a connu une chute spectaculaire de -13 points marqués sur 100 possessions entre la saison régulière et les Playoffs. Comment expliquer ce phénomène ? Théo et Fred se penchent sur le sujet dans ce nouvel épisode du Jeu.

Un podcast dans lequel on parle tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

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🎙️ La bataille des possessions, le secret des équipes qui gagnent ?