« 0% de chance » que Bradley Beal reste aux Suns : Phoenix prêt à faire un move fou et désespéré ?

Les Phoenix Suns ne joueront pas les playoffs. Ni le play-in. Ils ne sont pas non plus concernés par la loterie puisqu’ils ne possèdent pas leur tour de draft. Bref, cette saison est un échec total. La franchise de l’Arizona s’apprête à tourner la page et elle pourrait changer complètement de direction pendant l’intersaison. En tout cas, ce qui semble déjà certain aux yeux de l’insider John Gambadoro, c’est que Bradley Beal ne sera plus avec l’équipe l’an prochain.

Il l’a assuré dans son podcast : « il y a 0% de chance » qu’il joue encore aux Suns. Sauf que, et les dirigeants s’en sont aperçus au moment de la deadline, un transfert de l’ancien All-Star est quasiment impossible à mettre en place en raison de sa « no trade » clause. Il peut refuser n’importe quel échange et les équipes qui l’intéresse ne s’intéressent pas à lui. Bref, ça signifie donc, si l’on suit l’insider, que Phoenix serait prêt à racheter le contrat du bonhomme.

Ce serait une première historique vu le montant. Bradley Beal doit encore toucher 53 millions la saison prochaine et 57 celle d’après. En négociant un buyout, les Suns pourront éventuellement étaler cette somme sur plusieurs années pour gagner enfin un peu de flexibilité financière. Beal pourrait alors s’engager où bon lui semble.