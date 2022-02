10 matches de basket cultes à regarder n’importe quand

On vous a fait une petite sélection de matches de basket cultes à mater ce weekend ou n'importe quand à vrai dire !

Yougoslavie vs Lituanie - Eurobasket 1995, Finale

A ce jour, ce match reste l’un des plus dingues qu’on ait eu l’occasion de voir. Pour son grand retour sur la scène internationale après avoir été interdite de compétition suite à la guerre civile, la Yougoslavie (sans la Croatie, donc) revenait plus revancharde que jamais avec une escouade incroyablement talentueuse (Sasa Djordjevic, Predrag Danilovic, Vlade Divac, Zarko Paspalj, Zeljko Rebraca et même un tout jeune Dejan Bodiroga).

En finale face à la somptueuse Litanie (Arvydas Sabonis, Sarunas Marciulionis, Rimas Kurtinaitis, Arturas Karnisovas…), le match est très vite parti en vrille tellement la tension était palpable à mesure que le duel entre Djordjevic et Marciulionis (MVP de l’Euro) atteignait des sommets rarement égalé.

Entre performances incroyables, échauffourées, menaces de quitter le terrain et remise de médaille sous le huées, cette finale est folle, folle, folle ! On ne vous en dit pas plus pour ne pas vous gâcher le plaisir.

Bulls vs Jazz - Finales NBA 1998, Game 6

Le dernier match de la carrière de Michael Jordan (si l’on ferme volontairement les yeux sur son passage express aux Wizards quelques années après) avec la fin épique que l’on connaît !

Si tout les fans de MJ ont évidemment en tête l’ultime action légendaire de ce Game 6 des finales 98, c’est surtout l’occasion de voir ou de revoir une belle bataille entre des Bulls au sommet de leur art et une équipe du Jazz portée par le mythique duo Stockton-Malone.

Syracuse vs Kansas - Tournoi NCAA 2003, inale

Carmelo Anthony est clairement un joueur hors norme, mais pour être totalement honnête, les fois où il nous a le plus fait vibrer, c’était sous le maillot de Team USA… ou de Syracuse ! Sa seule et unique saison NCAA l’avait clairement placé parmis les plus gros prospects du pays et il a su prouver, match après match, que la hype était bien méritée.

En finale face à Kansas, il a su confirmer tout le bien qu’on pensait de lui avec une assurance et une facilité déconcertante face à une très belle équipe des Jayhawks (Kirk Hinrich, Nick Collison, Keith Langford…).

Miami vs San Antonio - Finales NBA 2013, Game 6

Si vous êtes fans des Spurs, passez votre chemin, ce sera douloureux. Ou alors vous vous rendrez encore mieux compte que c’est en tirant les leçons de cette terrible défaite que les Texans se sont mis en mission la saison suivante, en proposant un basket de rêve jusqu’à la quête du titre.

Pour les autres, c’est l’occasion de voir le Miami des Tres Amigos, LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh, puiser dans ses ressources et refuser la défaite. Et puis, il y a bien évidemment ces derniers instants du 4e quart-temps et ce shoot devenu mythique de Ray Allen.

Duke vs UNLV - Tournoi NCAA 1991, Finale

Avant de pouvoir finalement lancer sa période de domination en NCAA, Duke a dû croiser le chemin des Running Rebels d’UNLV. Sorte de Fab 5 avant le Fab 5, cette escouade fantastique, spécialiste en science du trashtalking, a inspiré toute une génération. Avec Larry Johnson, Stacey “Plastic Man” Agmon, Anderson Hunt et Greg Anthony, le choc des cultures face au Duke de Christian Laettner et Bobby Hurley.

Duke-Kentucky, Elite 8 NCAA Tournament 1992

L’un des plus beaux matches de l’histoire du Tournoi NCAA. Kentucky sortait de deux année de suspension et pouvait enfin en découdre avec le rival Duke. Malheureusement pour les Wildcats de Jamal Mashburn, ce match sera celui de Christian Laettner, auteur d’une performance légendaire (10/10 au tir, 10/10 sur la ligne) et d’un shoot au buzzer pour la gagne devenu culte.

C’est cette performance qui a contribué à convaincre la direction de Team USA de faire de Laettner un membre de la Dream Team.

Knicks vs Pacers - Finale de Conference 1994, Game 5

Le chef d’oeuvre de Reggie Miller et le début de sa rivalité théâtrale avec Spike Lee. Les Knicks accueillent les Pacers pour le game 5 de la finale de la Conférence Est, 2-2 balle au centre. Le match est évidemment âpre et les mots ne cessent de fuser entre la star d’Indiana et le célèbre réalisateur.

Les Pacers sont menés de 12 points dans le 4e quart-temps. C’est le moment choisi par Miller pour endosser le costume de Knicks Killer pour la première fois, avec un coup de chaud invraisemblable et une passe d’armes mythique avec Lee.

Suns vs Bulls, Finales NBA 1993, game 3

Si les Bulls ont évidemment décroché le titre au bout du compte, les Suns ont été des adversaires valeureux en 1993. Cette victoire à Chicago en triple prolongation au terme d’un match un peu fou où Charles Barkley et Dan Majerle ont porté Phoenix et évité le 0-3 en est la preuve. L’occasion de constater que Michael Jordan pouvait parfois avoir tendance à dégoupiller un peu (44 points en 43 shoots).

Allemagne vs Espagne - Eurobasket 2005, demi-finale

On sait qu’il y a des fans de Dirk Nowitzki par ici. Voir leur idole faire tomber la puissante Espagne en 2005 en finale de l’Eurobasket avec une performance clutch (le game winner) et héroïque (27 points) devrait leur faire beaucoup de bien ce week-end. Et pour les fans français, voir l’Espagne s’incliner dans le dernier carré d’un tournoi majeur ne fait évidemment jamais de mal…

Marquette vs Kentucky - Tournoi NCAA 2003, Elite Eight

Dwyane Wade a mis longtemps avant de vraiment percer et de devenir un potentiel lottery pick sérieux. Mais après sa performance historique face à Kentucky durant la March Madness 2003, plus aucun doute n’était possible. A l’époque, il était devenu simplement le 5ème joueur de l’histoire à réaliser un triple-double durant le tournoi NCAA.

Bonus, HORS-CATEGORIE : Dream Team vs Dream Team, 1992

Si vous n’avez pas lu le livre de Jack McCallum sur la Dream Team, c’est une erreur. Si vous l’avez fait, vous vous souvenez peut-être du passage sur le séjour à Monte-Carlo et LE match que tous les membres du groupe considèrent comme l’un des plus intenses auxquels ils aient participé.

Ce n’était pas pendant les J.O. Ni même un match amical contre une autre nation. Simplement une opposition à l’entraînement. Sauf que les egos sont vite entrés en ligne de compte, avec une lutte entre un Magic désireux de montrer qu’il en avait encore dans les cannes et un Michael Jordan au sommet de son art.

Il n’y a que quelques images disponibles sur cette partie, mais elles montrent déjà bien le parfum un peu particulier de ce match.