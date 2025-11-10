Nikola Jovic explique sa performance record

Nikola Jovic attribue sa performance record à la philosophie offensive du Miami Heat, fondée sur le mouvement et le partage du ballon.

Nikola Jovic a connu la plus belle soirée de sa jeune carrière NBA samedi, et il sait à qui dire merci. Auteur de 29 points, 9 rebonds et 7 passes dans la victoire du Miami Heat contre Portland (136-131), l’intérieur serbe a expliqué que son explosion était avant tout le fruit du collectif mis en place par le staff floridien.

« C’est une façon simple de jouer au basket », a résumé Jovic après la rencontre. « Ça nous convient parfaitement parce qu’on n’a pas un joueur qui a besoin d’avoir le ballon en permanence. C’est ce qui nous aide. »

Une attaque fluide et collective

Privé de Tyler Herro et depuis peu Bam Adebayo, Miami s’appuie depuis plusieurs semaines sur un jeu rapide et fluide, où la balle circule sans cesse. Et quand le jeu rapide n’a pas fonctionné, sur une variation de la Circle Motion qui leur permet de jouer en minimisant les picks-and-rolls et les annonces de systèmes.

Le résultat se voit dans les chiffres : le Heat affiche l’un des meilleurs rythmes de jeu de la ligue, avec plus de 107 possessions par match, et pointe au deuxième rang de la NBA en ratio de passes décisives.

Un cadre idéal pour révéler Jovic, plus à l’aise que jamais dans cette attaque sans hiérarchie rigide, où tout le monde partage le ballon et court.

Une confirmation attendue

Avec deux matchs consécutifs à plus de 20 points, Jovic confirme sa montée en puissance après un passage plus discret. Sa polyvalence et sa vision du jeu apportent une solution précieuse à Erik Spoelstra dans une équipe remodelée depuis le départ de Jimmy Butler.

Le Heat, désormais à 6-4, s’installe dans la première moitié de la Conférence Est et compte bien poursuivre sur cette dynamique collective. Prochain test pour Nikola Jovic et ses coéquipiers : un déplacement à Cleveland, où le Serbe tentera de prolonger sa belle série.