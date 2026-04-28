À l’Est, les playoffs virent au calvaire

Il y a des soirs où le basket se regarde avec gourmandise. Et puis il y a ceux où l’on s’accroche, presque par devoir, en espérant que quelque chose finisse par se passer.

Les affiches de la conférence Est, ces derniers jours, ressemblent plutôt à la deuxième catégorie.

On ne parle pas ici de manque d’enjeu. Au contraire. Les matchs comptent, les séries sont accrochées, les équipes se battent. Mais le jeu, lui, semble s’être un peu évaporé. Comme si, dans la tension des playoffs, tout s’était crispé d’un coup. Les systèmes, les tirs, les intentions.

Le constat est brutal, mais difficile à contourner : c’est souvent moche.

Prenez cette série entre Orlando et Detroit. Une guerre de tranchées. Défense rugueuse, possessions interminables, maladresse généralisée. Orlando s’impose, Orlando résiste, Orlando étouffe. Mais à quel prix pour le spectacle ? 33% au tir pour le Magic, 38% pour les Pistons. Des chiffres qui racontent à eux seuls la nature du combat.

Et pourtant, il se passe quelque chose. Une identité qui se dessine, presque à l’ancienne. Orlando défend, s’accroche, refuse de rompre. On peut admirer ça, même en grimaçant devant certaines séquences offensives. Le problème, c’est que Detroit ne répond pas vraiment autrement. Peu de création, une dépendance énorme à Cade Cunningham, et derrière, un vide qui s’étire possession après possession.

Alors on regarde, on attend, on espère une étincelle. Parfois elle vient, un contre, un dunk, un run, mais elle ne dure jamais très longtemps.

Le malaise ne s’arrête pas là

Du côté de Cleveland et Toronto, le sentiment est encore plus étrange. Là où Orlando-Detroit propose au moins une forme de cohérence défensive, cette autre série donne parfois l’impression d’un jeu qui se délite. Des tirs qui ne rentrent plus, des séquences qui s’enchaînent sans logique apparente, des pourcentages qui chutent au point de rendre certaines possessions presque irréelles.

On a tous connu ces matchs où le cercle semble rétrécir. Mais là, c’est comme si tout le parquet s’était contracté.

Bien sûr, il y a toujours des choses à observer. Des ajustements, des duels, des lectures intéressantes. Les Raptors, par exemple, font avec leurs moyens, s’accrochent, imposent une forme de dureté. On ne peut pas leur reprocher de ne pas jouer leur jeu. Mais du côté de Cleveland, avec le talent disponible, l’attente est différente. Et la frustration, forcément, plus forte.

Ce décalage entre les moyens et le rendu accentue le sentiment général.

Cooper Flagg préféré à Kon Knueppel, logique ou immérité ?

On pourrait presque en sourire si ce n’était pas les playoffs. Parce qu’à ce moment de la saison, on s’attend à une montée en puissance. À des équipes qui trouvent leur rythme, qui élèvent leur niveau, qui proposent quelque chose de plus abouti. Là, on a parfois l’impression inverse. Comme si la pression avait écrasé le jeu plutôt que de le sublimer.

Alors oui, il y a des circonstances. Des défenses solides, des rotations raccourcies, des joueurs fatigués. Tout cela compte. Mais ça n’explique pas tout. Il y a aussi une difficulté plus profonde à créer, à proposer, à inventer dans ces moments-là.

Et c’est peut-être ça, le vrai problème.

Contraste abyssal, sentiment de gêne

Car pendant que l’Est s’enferme dans des matchs heurtés, l’Ouest propose un contraste saisissant. Plus de rythme, plus de fluidité, plus de talent offensif aussi. Le décalage n’a jamais semblé aussi visible.

Reste une question simple : est-ce que ça peut changer ?

Peut-être. Les séries évoluent vite. Un joueur qui prend feu, un ajustement qui fonctionne, et tout peut basculer. Orlando peut continuer à gagner en défendant. Detroit peut retrouver un peu de liant. Cleveland peut enfin exploiter son potentiel. Toronto peut continuer à gratter chaque possession.

Mais pour l’instant, l’Est ressemble à un territoire où le jeu avance à contretemps. Où chaque panier coûte cher. Où le plaisir se niche davantage dans l’effort que dans la beauté du geste.

Et parfois, il faut accepter ça aussi. Tous les grands vins ne sont pas charmeurs à l’ouverture. Certains demandent de la patience, un peu d’indulgence, et l’envie d’aller chercher plus loin que la première impression.

Espérons simplement que ces séries-là finissent par s’ouvrir.