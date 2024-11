Aaron Gordon absent pour une durée indéterminée

Il était visiblement écrit que le début de saison des Nuggets serait compliqué. Avec déjà 3 défaites en 7 matchs, la méforme de Jamal Murray et les premiers pas délicats de Russell Westbrook sous ses nouvelles couleurs, le champion en titre 2023 va maintenant devoir composer sans l'un de ses cadres pour une durée indéterminée. Blessé au mollet droit dès le début de la rencontre face à Toronto lundi, Aaron Gordon devrait en effet selon Shams Charania d'ESPN, rester éloigné des parquets plusieurs semaines durant.

Injury blow to Denver: Nuggets F Aaron Gordon will miss multiple weeks due to a right calf strain, sources tell ESPN. pic.twitter.com/i26gkpNqz6 — Shams Charania (@ShamsCharania) November 5, 2024

Souffrant d'inflammations depuis un certain temps, l'ailier avait démarré la rencontre face à Toronto normalement avant de rejoindre le vestiaire dès le premier quart-temps pour ne plus revenir en jeu. L'absence prolongée d'Aaron Gordon, resigné pour 4 ans le mois dernier et bien rentré dans sa saison jusque-là (15,4 pts à 54,5% à 3 points, 6,7 rbds, 3,1 asts) est un vrai coup dur pour les hommes de Mike Malone, qui reçoivent ce mercredi Oklahoma City, actuel leader de la conférence ouest.