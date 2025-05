Aaron Gordon réclame plus de repos entre les matches de playoffs

Si le Game 7 n’a pas tenu ses promesses (comme souvent), ces playoffs NBA 2025 ont été passionnants à suivre. Tous les soirs des matches de haut niveau ou, à défaut une belle affiche : un pur régal. Sauf peut-être pour les joueurs, qui comme l’a fait remarquer Aaron Gordon, ont dû jouer un soir sur deux.

Ce rythme, incroyable pour les fans, est très dur à encaisser pour les mécaniques de précision que sont les joueurs. Des joueurs toujours sur le fil du rasoir physiquement. Aaron Gordon a ainsi joué le match 7 avec une blessure aux ischios qui nécessite normalement au moins deux semaines de repos.

Un sacrifice qui n’a pas empêché les Denver Nuggets de se faire corriger, malgré ses 8 pts et 11 rbds. Le Thunder n’a bien sûr pas voler sa victoire et cette blessure n’est pas la seule raison de l’élimination. Mais on ne peut s’empêcher de penser que les Nuggets auraient peut-être montrer un autre visage si le si précieux Gordon avait été à 100%.

« J’apprécierais vraiment, mais vraiment s’il y avait deux jours entre mes matchs pendant les playoffs plutôt que de jouer un jour sur deux, peu importe qu’on aille en sept matches. (…) », a-t-il expliqué en conférence de presse.

« Les jours entre les matches, il faudrait que ce ne soit pas juste un jour off où tu fais le déplacement, mais un jour pour le déplacement et un jour pour la récupération, juste deux jours. Le produit serait bien meilleur. Juste un jour de plus pour le repos, et vous verriez un meilleur niveau de basketball. Probablement moins de grosses défaites. »

Aaron Gordon:

"I would really, really appreciate it if there were a couple of days in between games in the playoffs instead of every other day. The product of the game would be a lot better. You'll see a higher level of basketball. Probably less blowouts" pic.twitter.com/oLxKiEG95N

— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) May 18, 2025